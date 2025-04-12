الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي والإنماء تنظم رحلة دراسية إلى روما لتعزيز التبادل المعرفي في قضايا النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد النساء

وطن: نظّمت الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي والإنماء رحلة دراسية إلى العاصمة الإيطالية روما من السابع من نيسان ولمدة اسبوع، شارك بها مجموعة من الطلبة الجامعيين من تخصصات القانون والعلاقات الدولية والأمن من جامعة القدس، والنجاح الوطنية ومن جامعة الاستقلال، وشاركت ايضا قيادات نسوية حقوقية من مركز دراسات المرأة ومن جمعية الدفاع عن الاسرة ، ومن جمعية المرأةالعاملةالفلسطينيةللتنمية ومن مركز المرأةللارشاد القانوني والاجتماعي.

هدفت البعثة الدراسية إلى تعزيز التبادل المعرفي والخبراتي في مجالات مساواة النوع الاجتماعي، ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولبناء الشراكات بين الفاعلين المحليين والدوليين في هذا الحقل وبالاستناد لحقوق المواطنة والمساواة .

تضمن برنامج البعثة لقاءات متخصصة عقدت على مدار يومين في مؤسسة Differenza Donna، وهي إحدى أبرز المؤسسات الإيطالية العاملة في مناهضة العنف ضد النساء وتدير خطا آمنا للنساء يقدم خدمة لستين الف امرأة سنويا وتدير عدد من البيوت الآمنة للنساء المعنفات، ويقدم الخط ايضا خدمات قانونية واجتماعية عبر التشبيك مع مؤسسات حكومية ومدنية. خلال هذه اللقاءات، تم تقديم عروض متعمقة من قبل خبراء وخبيرات ومختصين/ات قانونيين/ات، تناولت الجوانب القانونية والاجتماعية المتعلقة بحماية النساء وآليات الدعم المؤسساتي وتم اجراء مقاربات مع الواقع الاجتماعي والقانوني الفلسطيني ضمن الاطار الاستعماري والثقافة البطريركية حيث تواجه المراة الفلسطينية عنفا مركبا ازدادت شدته جراء جرائم الإبادة والتطهير العرقي التى تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

كما تم تنظيم محاضرة أكاديمية، قدمها أستاذ جامعي مؤسس لمجموعة مناهضين للعنف من الذكور، حيث تناول اللقاء أهمية دور الرجال في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإعادة تعريف مفهوم الرجولة في السياق المجتمعي لفكفكة المفاهيم الذكورية والصور النمطية حول ادوار النوع الاجتماعي. وشمل البرنامح عرض مسرحي تفاعلي ناقش قضايا مجتمعية متعددة من خلال المسرح كأداة توعوية وتحفيزية لطرح حلول بديلة ومعالجة قضايا العنف والتمييز لاعادة تشكيل وعيا جمعيا وفرديا يتمحور حول مبدأ المساواة التامة في الحيز العام وفي الحيز الخاص.

وعقد اجتماع في مقر النيابة العامة الإيطالية في روما، حيث جرى الاطلاع على التجربة القضائية الإيطالية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء، إضافة إلى لقاء آخر مع مجموعة من الرجال المناهضين للعنف، والذين استعرضوا تجاربهم في التغيير المجتمعي والسلوكي.

في ختام الزيارة، تم تنظيم لقاء في مقر الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي والإنماء، واشتمل على محاضرة علمية قدمتها أستاذة جامعية متخصصة في علم الاجتماع السياسي، تناولت خلالها البنية الاجتماعية للعنف، وأثر السياسات العامة في تشكيل الواقع الاجتماعي، إضافة إلى سبل تعزيز التغيير من خلال التنسيق بين القطاعات المختلفة.

تمثل هذه الرحلة الدراسة تجربة نوعية ساهمت في تعميق التنسيق والتشبيك مع التعاون الايطالي ومؤسسات المجتمع المدني في كلا البلدين، اضافة الى تعميق الفهم حول القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي في سياق تقليص مساحات المجتمع المدني وتنامي التيارات المحافظة ، وأتاحت التجربة للمشاركين/ ات فرصة للتفاعل المباشر مع خبرات ومؤسسات متقدمة في مجال تطوير الأطر القانونية والإجراءات والسياسات، بما يسهم في دعم الجهود المحلية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.