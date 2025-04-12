بالفيديو| كتائب القسام تبث تسجيلاً مصوراً للأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يوجه رسالة لنتنياهو وترمب

وطن: بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تسجيلاً مصوراً للجندي الإسرائيلي الأسير لديها عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، وجّه خلاله رسائل حادة إلى الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، منتقداً تقاعسهم في السعي للإفراج عنه.

وقال ألكسندر في التسجيل، إنه يشعر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "يسيطر على الدولة مثل الديكتاتور"، مضيفاً أنه سمع قبل ثلاثة أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحه "لكنكم رفضتم وتركتموني".

وأشار إلى أنه يشعر بالخداع من قبل الجميع، قائلاً: "شعبي، حكومة إسرائيل، الإدارة الأميركية، والجيش... جميعهم كذبوا علي". ووجّه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلاً: "لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي من هنا حيّاً"، متسائلاً: "لماذا وقعتَ ضحية لأكاذيب نتنياهو؟".

وتابع الأسير حديثه قائلاً: "كل يوم أرى مواطني إسرائيل يتظاهرون ويفعلون كل شيء، لكن لا أحد يسمع لهم"، مضيفاً: "أرى صوري وصور الأسرى في ميدان المختطفين وفي أنحاء تل أبيب، لكني ما زلت هنا... لست في أميركا ولا مع عائلتي".

وختم عيدان ألكسندر رسالته بالقول: "أريد أن أصدق أنكم لن تروني لآخر مرة حياً عبر هذا التسجيل. أريد أن أعود سالماً"، مضيفاً: "كل يوم نعتقد أن القصف يقترب من رؤوسنا، وهذا أمر صعب".