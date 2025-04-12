المهندس عوض الله عواد رئيساً فخريا لنادي عطارة لأربع سنوات قادمة

وطن: اختارت الهيئة الادارية لنادي عطارة الرياضي رجل الأعمال المهندس عوض الله عواد رئيساً فخرياً للنادي لأربع سنوات قادمة، وفي هذا السياق استقبل المهندس عوض الله عواد وفداً من النادي ضم كل من رئيس النادي محمد خميس ومجموعة من أعضاء الهيئة الادارية، وبحضور مجموعة من رجال الأعمال منهم الاستاذ المحامي جواد عبيدات و هاني زيدان، و عبد أبو عواد، و عبد الله الحلو وآخرين.

بدوره رحب المهندس عواد بالضيوف وشكر الهيئة الادارية لنادي عطارة على هذه الثقة باختياره رئيساً فخريا للنادي، مؤكداً أن عطارة وناديها لهم مكان خاص في قلبه وانه سيبذل قصارى جهده للرقي بنادي عطارة ومنتسبيه.

ومن ناحيته تحدث رئيس نادي عطارة محمد خميس عن فخره واعتزازه بقبول المهندس عوض الله عواد لهذا التشريف مؤكداً أن نادي عطارة سيرتقي بوجود المهندس عواد وأن النادي بكل ممثليه وأبناء البلدة يقدمون الشكر له على قبوله لهذا التشريف ليكون رئيساً فخرياً للنادي.

ومن جانب آخر أشاد المحامي جواد عبيدات بهذه الخطوة من نادي عطارة في اختيارهم لرجل الأعمال المهندس عوض الله موضحاً أن هذا الاختيار سيرتقي بالنادي لما للمهندس من بصمات واضحة في مختلف الأصعدة التي يعمل بها.

يشار بالذكر الى أن المهندس عوض الله عواد رجل أعمال فلسطيني وهو رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين الاسلامي ونائب رئيس بلدية بيرزيت وأمين سر نادي هلال القدس ونائب رئيس نقابة النقل العام في فلسطين، ويدير مجموعة مختلفة من الشركات والمؤسسات والجمعيات الرائدة في الوطن وخارجه.