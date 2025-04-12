المؤتمر الشعبي 14 مليون: اعتقال فخري جرادات وإحالته للإداري لن يُسكت صوت النضال

وطن: اعتقل الاحتلال القائد والناشط في المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، فخري جرادات، بعد مداهمة بيته وترويع عائلته.

واكد المؤتمر في بيان وصل وطن نسخه عنه "أن من آمن وأخلص لقضيته ولحرية شعبه حتى الإنتصار يدفع ثمن ذلك عن طيب خاطر وتهون معاناته امام معاناة شعبنا وشهدائه كما ينبغي أن يعلم الإحتلال أن اعتقال المناضلين امثال فخري يزيد بصدورنا وعقولنا مسؤولية التحدي ومواصلة طريق فخري واحرار الشعب في الدفاع عن وجودنا وحقوق شعنا في الحرية والاستقلال .

واشار المؤتمر ان الاحتلال وبدل من اطلاق سراحه اصر على تعزيز جريمته بإحالته الى الإعتقال الإداري لمدة ستة اشهر، هذا الإعتقال يضيف لفخري شرفاً بتسجيل المواقف والتاريخ ليبدأ نضاله من داخل السجن مع اخوته ورفاقه داخل المعتقلات الصهيونية.

وطالب "مؤسسات الأسرى و مؤسسات حقوق الانسان الدولية والإقليمية والفلسطينية العمل على اطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وزميلنا فخري، فجريمة الإعتقال الإداري تؤكد تمادي الإحتلال في خرق المواثيق والأعراف الدولية وتهدف إلى اسكات صوت ناشط وناقد ومخلص لقضايا شعبه".

نص البيان :

القائد الناشط فخري جرادات للاعتقال الاداري

الحرية لأسرانا البواسل

الحرية للمناضل فخري جرادات

اقدم الكيان الغاصب على اعتقال القائد والناشط بالمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون بعد مداهمة بيته وترويع العائلة، وبدل من اطلاق سراحه اصر على تعزيز جريمته بإحالته الى الإعتقال الإداري لمدة ستة اشهر، هذا الإعتقال يضيف لفخري شرفاً بتسجيل المواقف والتاريخ ليبدأ نضاله من داخل السجن مع اخوته ورفاقه داخل المعتقلات الصهيونية.

اننا ندرك ونعي جيداً أن من آمن وأخلص لقضيته ولحرية شعبه حتى الإنتصار يدفع ثمن ذلك عن طيب خاطر وتهون معاناته امام معاناة شعبنا وشهدائه كما ينبغي أن يعلم الإحتلال أن اعتقال المناضلين امثال فخري يزيد بصدورنا وعقولنا مسؤولية التحدي ومواصلة طريق فخري واحرار الشعب في الدفاع عن وجودنا وحقوق شعنا في الحرية والاستقلال .

ونحن نقف امام واجبنا في الدفاع عن حقوق المعتقلين عبر تعزيز فعاليات الدفاع عنهم واطلاق حملات التضامن معهم ومع زميلنا المناضل فخري جرادات للإفراج عنه. فخري القائد والإنسان المرشح للإنتخابات التشريعية عن حراك طفح الكيل ابن السيلة الحارثية الصمود يحتل موقعاً متقدماً في النضال الوطني الفلسطيني وعن حرية التعبير عن الرأي في فلسطين خصوصاً في جنين البطولة.

نهيب بمؤسسات الأسرى و مؤسسات حقوق الانسان الدولية والإقليمية والفلسطينية العمل على اطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وزميلنا فخري، فجريمة الإعتقال الإداري تؤكد تمادي الإحتلال في خرق المواثيق والأعراف الدولية وتهدف إلى اسكات صوت ناشط وناقد ومخلص لقضايا شعبه.

الحرية لأسرانا البواسل

الحرية للمناضل فخري جرادات

والنصر لشعبنا

المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون