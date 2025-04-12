ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 29

وطن: ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 29 أسيرة، بحسب مؤسسات معنية بشؤن الأسرى.

وأوضحت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، أن غالبية الاعتقالات جاءت بذريعة "التحريض" عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في فعاليات وطنية، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى إسكات الأصوات الفلسطينية وتقييد حرية التعبير.

وتواجه الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال ظروفاً قاسية وانتهاكات ممنهجة تشمل الاعتداءات والتنكيل، بالإضافة إلى سياسة الاعتقال التعسفي التي تهدف إلى كسر إرادتهن.

وتشهد سجون الاحتلال تصعيداً ملحوظاً في عمليات اقتحام زنازين الأسيرات منذ سبتمبر/أيلول 2024، حيث تحولت تفاصيل حياتهن اليومية إلى أدوات تعذيب ممنهج، وفقاً لتقارير حقوقية.

وتعيش الأسيرات تحت وطأة التضييق المستمر وظروف صعبة تشمل القمع والانتهاكات اليومية، بالإضافة إلى سياسة التجويع المتعمد.

وكشفت شهادات لأسيرات تم الإفراج عنهن مؤخراً عن تعرضهن لانتهاكات خطيرة، تتراوح بين التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد وظروف احتجاز غير إنسانية.