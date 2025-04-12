شهداء ومصابون إثر استهداف الاحتلال لمواطنين في مدينة غزة ودير البلح

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر استهداف طائرات الاحتلال مناطق في مدينة غزة ودير البلح.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مقر شركة توزيع الكهرباء في منطقة الثلاثيني بمدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة البصّة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال، مباني سكنية في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 50,933 والإصابات إلى 116,450.