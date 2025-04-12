"القسام": استهدفنا مستوطنة "نير إسحاق" في غلاف غزة بصواريخ "رجوم"

وطن: أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، استهداف مستوطنة "نير إسحاق" المحاذية لقطاع غزة، باستخدام منظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار "114 ملم".

وكان جيش الاحتلال أعلن عن انطلاق صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة قريبة من القطاع، مشيرًا إلى أنه تم رصد 3 مقذوفات عبرت من جنوب القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.

وأكد جيش الاحتلال أنه تم اعتراض المقذوفات الثلاثة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي،.

وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، التي تستهدف فيها "القسام" مستوطنات محاذية للقطاع، إذ أعلنت في وقت سابق، أنها قصفت مدينة أسدود جنوب غزة برشقة صاروخية، ردًا على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال في قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة بينها منازل وخيام نزوح ومراكز إيواء ما يسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء.