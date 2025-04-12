د.سناء طوطح تكتب لوطن.. نقابتنا الموقرة: معا لتجديد الدماء، لا لتجميد الاستحقاقات

قال افلاطون يوماً: "أن يتغلّب الإنسان على نفسه، فذلك أوّل الانتصارات وأكثرها نبلا"

يعد إجراء الانتخابات الدورية للنقابات المهنية، ومنها نقابة المحامين الفلسطينيين، استحقاقًا ديمقراطيًا وحقًا أصيلًا لأعضاء النقابة، تضمنه القوانين والأنظمة السارية، وهو أحد أبرز مظاهر النزاهة و الشفافية والمساءلة النقابية. ومن هذا المنطلق، فإن تأجيل الانتخابات دون مسوّغ قانوني واضح ومبرر يمثل انتهاكًا صارخًا للنظام الأساسي للنقابة والقانون الفلسطيني، ويهدد مبادئ الديمقراطية النقابية، وخاصة ان العديد من النقابات الاخرى والقائمة بموجب انظمة التزمت بعقد انتخاباتها، فكيف نقابة المحامين القائمة بموجب قانون، وصراحة اعتبرها كارثة حينما لا نحترم نحن القانونين نصوص القانون، فكما قال ادوارد كينيدي" القانون ليس مجرد كلمات على ورقة، بل هو دعامة اساسية للمجتمع" ،وانا على يقين ان الحجج ستكون مبنية على ما نعيشه من اوضاع جائرة عاتية، ولكن من ينكر ان الحياة مستمرة ولكن على ألم واغماض العيون احياناً، اما نقابة المحامين فهي منبر الحقوق والحريات وهي الحاضن لكل الحقوق والحصن المنيع امام كافة السلطات( فعلى الاقل تكون هي المتصدرة في احترام القوانين والانظمة).ومن هنا نفرّد ما يلي:-

الإطار القانوني للانتخابات النقابية:-

تنظم انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999، والأنظمة الداخلية للنقابة، والتي تنص على دورية الانتخابات كل ثلاث سنوات. كما تلزم مجلس النقابة بتحديد موعد للانتخابات والإعلان عنه قبل فترة محددة. ويُعتبر أي تمديد أو تأجيل يتجاوز هذه الفترة دون مبررات قانونية، باطلًا من حيث المبدأ، ويفتح الباب للطعن القضائي.

عدم مشروعية التأجيل الإداري أو السياسي:-

غالبًا ما يتم تبرير تأجيل الانتخابات بدواعٍ سياسية أو إدارية أو تحت ذريعة “الظروف الاستثنائية”، وهي مبررات قد تكون غير مقنعة من وجهة النظر القانونية، ما لم تكن هناك قوة طاغية( لان القهر اعتدناه) أو حالة طوارئ معلنة بشكل رسمي وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني. ويجب أن يُربط أي تأجيل بقرار قضائي أو قانوني صريح، وليس بقرار إداري صادر عن مجلس النقابة أو جهة تنفيذية، وإلا فإنه يُعد خرقًا للشرعية النقابية.

ويترتب على هذا الخرق -التأجيل غير القانوني-

اذ إن الاستمرار في تأجيل الانتخابات دون سند قانوني ينعكس سلبًا على نزاهة العمل النقابي واستقلاليته، ويقوّض ثقة المحامين بالنقابة. كما يشكل تعديًا على حقوق الأعضاء في اختيار ممثليهم، ويمنح المجلس الحالي شرعية مشكوك فيها، وقد يُعدّ استمرارًا غير دستوري في ممارسة الصلاحيات.

كما لا بد من الاشارة الى البعد الوطني الذي يتمثل في وجود نقابة محامين لها موقف قانوني وحقوقي قوي وقيادي بخصوص كافة القضايا التي تعصف في شعبنا وقضيته وبالتالي من الضروري انتخاب مجلس نقابي جديد قادر على بناء هذا الموقف ومواجهة كافة التحديات و إيصال الرسالة القانونية المطلوبة في كافة المحافل القانونية والحقوقية الدولية والإقليمية، ولا ننكر ذلك على المجالس السابقة، ولكن لا بد ان تكون تلك المواقف بحزم غير مألوف،إذ انه لا يوجد أمر مضمون في الحياة سوى التغيير. وعليه لنصنع التغيير لصالح المواطن والوطن الفلسطيني.

وعليه نتمنى من المجلس الحالي الصديق ، والذي قدّم كل الجهد للحفاظ على كرامة المحامي ، ان يستمر بنهجه بتغليب القانون، كونه يعتبر الركيزة الاساسية لضمان استقرار المجتمع وتقدم مؤسساته، مهما تنوعت التحديات الحياتية.