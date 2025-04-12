ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50,933 شهيدا و116,450 مصابا منذ بدء العدوان

وطن: ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,933، والإصابات إلى 116,450 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,563 شهيدا، و4,004 مصابين منذ 18 آذار/ مارس.

وقالت، إن 21 شهيدا، و64 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.