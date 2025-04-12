أربعة شهداء في قصف الاحتلال حي الشجاعية وخان يونس

وطن: استشهد أربعة مواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف شرق مدينة عزة، ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال الحربية قصفت محيط سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، إضافة إلى استشهاد مواطن آخر جراء قصف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وقصف طيران الاحتلال المسير منزلا، بجوار مسجد السقا وسط خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 50,912 والإصابات إلى 115,981.