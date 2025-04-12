مروان طوباسي يكتب لوطن: بين تهدئة مؤقتة وتكريس واقع الاحتلال.. قراءة في المبادرة المصرية

بينما قرارات ترامب تضع الصين والولايات المتحدة على شفا حرب واثارة بؤر توتر جديدة وحروب متوقعة خاصة مع إيران اذ فشلت المفاوضات حول الملف النووي في ظروف التحولات الدولية . الى جانب ما يجري في لحظة مشبعة بالنار والدم والمآسي وحجم الآلام في فلسطين .

يُعاد طرح مبادرات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، في مقدمتها المبادرة المصرية الجديدة ، التي تُصاغ على عَجل بين ضغوط سياسية دولية وإقليمية، وواقع ميداني يحاول الأحتلال من خلاله فرض شروط استسلام ، لا مجرد تهدئة أو وقفا لاطلاق النار لمدة محددة رغم الأزمة التي يواجهها نتنياهو من داخل المجتمع الإسرائيلي بمختلف قطاعاته السياسية والأمنية .

إن المبادرة المصرية رغم استنادها الى مصادر الحرص القومي في جوهرها ، تحمل ملامح "هدنة مشروطة" أكثر مما تمثل حلاً سياسياً أو أنسحابا حقيقيا لقوات الأحتلال حتى من غزة . ورغم الحديث عن ثلاث مراحل تبدأ بوقف إطلاق نار وأنسحاب من المناطق السكنية بالقطاع ، فإن القراءة المتأنية للواقع ، ولتجاربنا السابقة نحن كفلسطينين ، تكشف أننا أمام محاولة جديدة لإدارة الأزمة ، لا حلّها ، والفرق جوهري هنا.

وقف إطلاق النار ضرورة إنسانية عاجلة ، لا خلاف على أولويته الملحة ، لكن السؤال الجوهري هو ، بأي شروط؟ وبأي ثمن سياسي؟ وهل يمكن وقف النار مع بقاء الأحتلال داخل غزة أو على أبوابها ، ومع أستمرار الحصار ، وتفويض لجنة مدنية مشروطة بإدارة القطاع تحت أعين الأحتلال وحرابه وبضمانات غير فلسطينية؟

إن ما يُطرح تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة غزة ، لا يمكن فصله عن مخرجات هذه المبادرة ، ولا عن محاولات ترسيم شكل غزة القادم وفق مقاييس أمنية إسرائيلية . فهل ستكون اللجنة ، إن نشأت ، خطوة نحو توحيد الصف الوطني وبناء مرجعية ميدانية ذات تمثيل حقيقي ، أم بوابة لإنتاج إدارة وظيفية مؤقتة تخدم أهدافا غير وطنية ، وتكرّس الانقسام تحت مظلة الحاجة الإنسانية؟

أنني أرى بأن أي محاولة لخلق واقع إداري جديد في غزة لا يستند إلى توافق وطني شامل ، ولا ينبثق من رؤية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وصاحبة الولاية السياسية والقانونية ، رغم حاجتها العاجلة لتطوير وتوسيع أدائها وقاعدتها كجبهة وطنية واسعة ، هو قابل للتحول إلى أداة تطويع سياسية ، مهما كانت نوايا القائمين عليه .

إسرائيل اليوم تحاول الخروج من مأزقها عبر معادلة لا نصر عسكري ولكن مكاسب سياسية وأمنية . وهي بذلك تراهن على تهدئة تحفظ ماء وجهها ، وتعيد تنظيم غزة من الداخل بما يضمن إضعاف المقاومة وأستمرار السيطرة غير المباشرة .

الولايات المتحدة ، عبر دعمها للمبادرة ، لا تسعى لإنصاف شعبنا الفلسطيني ، بل لحماية أمن إسرائيل و"استقرار المنطقة" تحت سقف المصالح الإستراتيجية الأمريكية في اطار رؤية "الشرق الاوسط الجديد ". والحديث المتجدد هنا عن "صفقة جديدة" بصيغة ترامب أو غيره ، ما هو إلا محاولة لإعادة إنتاج الفشل بوجه جديد ، وتجاوز أصل وجذر المشكلة المتمثلة أصلاً بأستمرار الأحتلال الاستيطاني الأحلالي لكافة الأراضي الفلسطينية .

ما نحتاجه ليس مبادرة تداوي النزيف فقط على أهمية وقفه طبعاً ، بل رؤية وطنية تعيد تعريف المعركة مع أطماع الأحتلال وسياساته بالإقتلاع والتهجير ، وتربط بين غزة والضفة والقُدس والشتات في مشروع وطني تحرري واحد ، يستند إلى ارادة سياسية تمتلك القرار الوطني المستقل والرؤية والبرنامج الواضح ، ووحدة سياسية وميدانية ، وإرادة شعبية حقيقية تقف خلف هذا المشروع .

باعتقادي ، فأن أي تهدئة ، ما لم تتضمن انسحاباً كاملاً من غزة ، ورفعاً للحصار ، وضمانا لحرية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، فهي تهدئة هشة ، قد تتحول إلى فخ سياسي . وأن أي لجنة لا تُشكَل بإرادة وطنية فلسطينية جامعة ، ستكون إدارة بلا سيادة ، وأداة تجميد للوضع القائم ، لا أداة لتغيير الواقع .

اليوم ، نُستدعى نحن الفلسطينين جميعاً لموقف وطني تحرري واقعي وعقلاني واضح يتمثل ، بأن لا تهدئة تُشرعن الأحتلال ، ولا إدارة دون تمثيل وطني شرعي ، ولا مشروع وطني يُبنى تحت حراب المُحتل الغاصب .

المبادرة المصرية إن لم تُخضَع للتوافق الفلسطيني الوطني ، وترتبط بالأنسحاب الكامل وتفكيك الأستيطان ونظام الأبرتهايد ، وتحقيق العدالة للضحايا ولشعبنا الصامد وفق رؤية وبرنامج زمني واضح بالتعاون مع اطراف المبادرة الدولية لتحقيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ، تكون حلاً مؤقتا لأزمة الأحتلال ، لا لحُريتنا نحن .