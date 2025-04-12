وفد إيراني يتوجه إلى مسقط لبدء المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

وطن: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التوجّه إلى العاصمة العُمانية مسقط، بـ"صحبة وزير الخارجية، عباس عراقتشي، ورفقة مجموعة من أكثر زملائنا خبرة".

جاء ذلك في منشور لبقائي على منصة "إكس" اليوم اليوم السبت، بشأن بدء المفاوضات النووية التي يؤكد الجانب الإيراني أنها غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال بقائي في المنشور: "نحن عازمون على استثمار كل الإمكانات المتاحة لصون هيبة ومصالح إيران الوطنية".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أمس الجمعة، أنّ "وفدين من إيران والولايات المتحدة سيصلان إلى العاصمة العمانية لإجراء محادثات غير مباشرة في 12 نيسان/أبريل"، مرجحة أن تبدأ المفاوضات بعد الظهر.

وأشارت الوكالة إلى أنّ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيُشارك في هذه المحادثات، فيما سيمثل وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الوسيط الذي سينقل الرسائل بين الأطراف خلال المحادثات.

ويتكوف: التوصل إلى اتفاق قد يتطلب تنازلات

بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب في المحادثات سيكون أن تنهي طهران برنامجها النووي، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".

وأضاف ويتكوف أن الاجتماع الأول مع الوفد الإيراني سيركز على بناء الثقة، وأن التركيز سيكون على سبب أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق "وليس على شروطه الدقيقة".