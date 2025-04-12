ثلاثة شهداء بقصف الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا شرق مدينة غزة، وخيمة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة "كحيل" في شارع النخيل شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأضافت أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع أبو كوارع بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 50,912 والإصابات إلى 115,981.