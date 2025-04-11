عملية نوعية بطائرات "يافا": القوات المسحلة اليمنية تواصل استهداف الاحتلال دعماً لفلسطين

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين تابعين للاحتلال الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة، باستخدام طائرتين مسيّرتين من طراز "يافا"، في تصعيد جديد ضمن عمليات الدعم الميداني التي تنفذها صنعاء نصرةً لغزة.

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية، في بيان رسمي، أن العملية تأتي في إطار "الواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، مشددة على أنّ دعم غزة سيستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

وأضاف البيان: "نؤكد لأبناء الشعب الفلسطيني أننا على العهد، ولن نتراجع أو نتوقف عن تقديم الدعم والإسناد"، في إشارة واضحة إلى استمرار عمليات الاستهداف ضد المصالح الإسرائيلية رغم التحديات الداخلية.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العدوان الأمريكي المستمر على الأراضي اليمنية، لن يثنيها عن مواصلة العمليات العسكرية نصرة لفلسطين، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي ضمن إطار محور المقاومة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت القوات اليمنية حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة.

وأشار العميد سريع إلى أنّ هذه العمليات تأتي في إطار الردّ على العدوان الأميركي على اليمن، وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أكد الخميس أنّ "الأميركي لم ولن يتمكّن من إضعاف قدراتنا العسكرية"، مشدّداً على أنّ "الموقف اليمني له تأثير اقتصادي وأمني وعسكري واستراتيجي على العدو الإسرائيلي وهذه حالة مقلقة جداً للأعداء".