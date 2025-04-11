عائلات الأسرى الإسرائيليين: إما أن يعيد الوزير ديرمر المختطفين أو يستقيل

وطن: أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها إزاء ما ورد في تقرير شبكة "سي إن إن"، الذي أشار إلى أن تولي الوزير رون ديرمر رئاسة طاقم التفاوض يعرقل سير المفاوضات.

وقالت العائلات في بيان صدر عنها: "تلقينا وعودًا بأن تعيين ديرمر سيساهم في تحقيق تقدم بملف التفاوض، إلا أن الواقع يشير إلى العكس تمامًا".

وأضاف البيان: "عشية عيد الفصح، نوجّه رسالة مباشرة إلى ديرمر: إما أن تعيد الـ59 مختطفًا، أو أن تتنحى عن منصبك".

وكانت عائلات الأسرى قد نظّمت مؤخرًا مظاهرة في "تل أبيب"، طالبت خلالها الحكومة الإسرائيلية بالتحرك الجاد للإفراج عن أبنائهم. واتهم المحتجون الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بتعطيل جهود التوصل إلى صفقة تبادل لأسباب سياسية وشخصية ضيقة.