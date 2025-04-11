4 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق غزة

وطن: استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي، والمدفعية حي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النزاز بالشجاعية.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في الحي، فيما أكد مراسلنا، بأن القصف أدى أيضا إلى اشتعال النيران فيهاخاصة شارع المنطار، والمناطق الشرقية من الشجاعية.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة جمعة بالقرب من دوار الصفطاوي شمال غزة، فيما أصدر الاحتلال "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين شرق خان يونس.