القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات "ترومان" الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" وعدداً من القطع البحرية الأمريكية شمال البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة.

وقالت القوات المسلحة، في بيان رسمي، إن العملية جاءت "رداً على العدوان الأمريكي المتواصل وجرائمه بحق الشعب اليمني"، مؤكدة أن هذه الضربة "تعبّر عن قدرة اليمن على الردّ وتثبت فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية الوطنية".

وأضاف البيان أن "العمليات الدفاعية مستمرة في البر والبحر"، مشدداً على أن اليمن "لن يتراجع عن أداء واجباته تجاه الأمة، وخصوصاً تجاه القضية الفلسطينية".

وحيّت القيادة العسكرية "الشعب اليمني على خروجه المليوني في ميدان السبعين وميادين المحافظات، رفضاً للعدوان الأمريكي وتضامناً مع غزة"، معتبرة أن "الشعب اليمني لا يخضع إلا لله".

تأتي هذه العملية العسكرية في وقت يشهد فيه البحر الأحمر واحدة من أخطر موجات الصراع في تاريخه الحديث.

فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصاعدت العمليات البحرية التي تنفذها القوات اليمنية ضد السفن الأميركية والإسرائيلية، ما أدّى إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة والتجارة العالمية.