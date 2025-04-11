وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة لبحث مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزّة

وطن: أكد قيادي فلسطيني، اليوم الجمعة، أن وفدًا قياديًا من حركة "حماس" سيتوجّه إلى العاصمة المصرية القاهرة، غداً السبت، لاستئناف المباحثات بشأن التطوّرات الأخيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وأوضح القيادي أن جدول أعمال الوفد يشمل "مناقشة المقترحات الجديدة المطروحة من أجل التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة"، وسط تزايد التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة لقناة "كان" العبرية، أن المفاوضات بين "إسرائيل" و"حماس" لا تزال مستمرة، رغم ما يبدو من حالة جمود في المواقف، مشيرة إلى أن المحادثات تُجرى بسرية تامة بعيداً عن التغطية الإعلامية، في محاولة لتحقيق تقدّم فعلي.

وبحسب ذات المصادر، فإن المقترحات المطروحة تتراوح بين إطلاق سراح 10 أسرى فلسطينيين مقابل الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الحامل للجنسية الأميركية، بينما عرضت حماس الإفراج عن خمسة فقط. كما كشفت أن المقترح المصري الأخير يتضمّن الإفراج عن 8 أسرى أحياء، وهو عدد يفوق ما شملته العروض السابقة.

ورغم ذلك، لا يزال الاحتلال متمسك بمقترح الوسيط الأميركي، ستيف ويتكوف، الذي يتضمن إطلاق سراح 11 أسيراً حياً و16 جثة، بحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مهلة محدودة" لمواصلة العمليات العسكرية في غزة، متوقعة أن يطلب منه قريبًا إنهاء الحرب.

المصدر: الميادين