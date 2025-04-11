"جهاد وثبات واستبسال.. لن نترك غزة".. مسيرات مليونية في اليمن دعماً لفلسطين

وطن: خرجت مسيرات مليونية حاشدة، اليوم الجمعة، في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وأكثر من 450 ساحة مركزية وفرعية في 14 محافظة يمنية، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، وتأكيداً على وقوف اليمن الثابت إلى جانب غزة، تحت شعار: "جهاد وثبات واستبسال.. لن نترك غزة".

وأكد المشاركون في المسيرات على وحدة الموقف اليمني في دعم فلسطين، حيث جاء في البيان الصادر عن الفعاليات: "لن نخذل غزة ولن نترك أهلها وحدهم... أنتم لستم وحدكم"، مشددين على أن استمرار العدوان الأميركي على اليمن لن يثنيهم عن موقفهم، بل يزيدهم "ثباتاً واستبسالاً في دعم الشعب الفلسطيني".

ووجّه المشاركون رسائل قوية إلى الولايات المتحدة، مؤكدين أن "العدوان الأميركي فاشل في غزة كما في اليمن"، وأن عمليات الردع اليمنية ستتواصل دون توقف، سواء عبر القصف الصاروخي أو المسيّرات أو عبر منع الملاحة الإسرائيلية في البحر.

كما دعت المسيرات إلى تعبئة عامة تشمل كل فئات الشعب، وتفعيل المسارات الرسمية والشعبية لمساندة القضية الفلسطينية، من خلال التدريب والتأهيل والإنفاق في سبيل الله، إضافة إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية ومحاسبة كل من يتعاون مع العدو، أمنياً أو إعلامياً أو اقتصادياً.

وتأتي هذه الحشود الغفيرة بعد ساعات من غارات أميركية عنيفة استهدفت مناطق سكنية في العاصمة صنعاء، تجاوز عددها 14 غارة، الأمر الذي زاد من زخم التفاعل الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية، ورفع مستوى التنديد بالعدوان الخارجي.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، قد أكد في كلمة متلفزة مساء الخميس، أنّ "الأميركي لم ولن ينجح في إضعاف قدرات اليمن العسكرية"، مضيفاً أن الاعتداءات الخارجية تساهم في تطوير هذه القدرات بشكل أكبر، وأن الموقف اليمني "يمتلك تأثيراً استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً على العدو الإسرائيلي".

وأكد السيد الحوثي أن دعم غزة سيستمر بمختلف الوسائل، وأن العمليات اليمنية ضد المصالح الإسرائيلية والأميركية في البحر والمنطقة لن تتوقف حتى كسر الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها.

المصدر: الميادين