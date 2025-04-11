قوات الاحتلال تعتقل صحفية مقدسية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الصحفية نادين جعفر من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية جعفر من باب الغوانمة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وكان الاحتلال قد اعتقل جعفر في الرابع من آذار/ مارس الماضي، خلال تواجدها في المسجد الأقصى، وسلمها قرارا بالإبعاد عن "الأقصى" لمدة أسبوع، قبل أن تفرج عنها بعد احتجازها عدة ساعات.

كما تعرضت جعفر في نيسان/ أبريل 2024، لاعتداء بالضرب من قوات الاحتلال أثناء تغطيتها الصحفية في منطقة باب العامود في القدس، ما أدى إلى إصابتها برضوض.