ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50,981 شهيدا و115,981 مصابا منذ بدء العدوان

وطن: ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,912، والإصابات إلى 115,981 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزراة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 1,542 شهيدا، و 3,940 مصابا منذ 18 آذار/ مارس.

وقالت، إن 26 شهيدا ارتقوا (بينهم 6 انتشلت جثامينهم)، و106 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.