الاحتلال يحرق منزلاً في محيط مخيم جنين

وطن: أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزلاً في محيط مخيم جنين للاجئين، وذلك بعد 10 أيام من احتلاله وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وأحرقت قوات الاحتلال منزلاً في محيط المخيم، فيما توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تتمركز بجانب المنزل عقب إحراقه.

ويتواصل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ81 على التوالي، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 36 مواطنا وإصابة عشرات آخرين وحملات اعتقال واسعة وتدمير ممنهج للمنازل والبنية التحتية.