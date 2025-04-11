دائرة مناهضة الفصل العنصري تشيد بقرار نيكاراغوا متابعة دعوتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية

وطن: أشادت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير، اليوم الجمعة، بقرار جمهورية نيكاراغوا والقيادة المناضلة في نيكاراغوا الاستمرار في متابعة دعوتها القضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة، حيث تتصاعد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري.

وأكدت الدائرة أن قرار نيكاراغوا يعكس التزامها العميق بالمبادئ القانونية والإنسانية، ويعزز القيم المشتركة للاحرار في العالم في ظل الغطرسة الإسرائيلية الامريكية، ويعزز الجهود الدولية الهادفة إلى مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقرارات الأممية.

ونوهت الدائرة إلى أن استمرار هذه الدعوى من طرف نيكاراغوا؛ جاء بدعم ومساندة من العديد من الدول والمنظمات الحقوقية، التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وتدعو إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة.

وأشادت الدائرة بالمواقف التاريخية المتقدمة لنيكاراغوا وقائدها المناضل دانيال اورتيغا، ونائبة الرئيس والجبهة الساندنية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تعد من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب فلسطين في المحافل الدولية، والتي أكدت على حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ودعت الدائرة كافة الدول والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم المساءلة القانونية لدولة الاحتلال، وتعزيز الجهود الهادفة إلى إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.