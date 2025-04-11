الصين ترد على ترامب برفع الرسوم على السلع الأمريكية إلى 125%

وطن: أعلنت الصين رفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125% اعتبارا من غد السبت.

وتصاعدت وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عن طريق تبادل رفع الرسوم الجمركية على السلع التي تستوردها كل دولة منهما من الأخرى، حتى بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق فرض الرسوم الجمركية على دول أخرى.

وانتقدت الصين الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب واعتبرت أنها “لعبة أرقام… ستصبح أضحوكة”.

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على المنتجات الصينية “أصبحت لعبة أرقام لا أهمية عملية لها في الاقتصاد”. وأضاف: “لن يؤدي ذلك إلا إلى فضح المزيد من الإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة. سيصبح الأمر أضحوكة”.

وبلغت نسبة الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس ترامب فرضها على السلع الصينية 145%، وذلك بعد أعلن يوم الأربعاء فرض رسوم بنسبة 125% على بكين غير شاملة الرسوم بنسبة 20% التي فرضت في وقت سابق على الصين فيما يتعلق بدورها في تصنيع مخدر الفينتانيل.