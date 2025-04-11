الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في عدة مناطق بمدينة غزة

وطن: أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في عدة مناطق بمدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم بشكل فوري والتوجه نحو غرب المدينة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 آذار/ مارس الجاري، قتلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 1522 مواطنا وأصابت 3834 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.