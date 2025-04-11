الاحتلال يواصل مجازره في غزة .. غارة تبيد عائلة مازن الفرا بالكامل

وطن: استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة الفرا في محيط منطقة المحطة بخان يونس، ما أدى إلى استشهاد جميع من كانوا بداخله، بينهم أطفال ونساء.

والشهداء هم:

1. مازن إبراهيم محفوظ الفرا

2. سماحة عبد الناصر حسين الأسطل "الفرا _ زوجة مازن

3. مريم حسين عثمان الأسطل

4. مصعب مازن إبراهيم الفرا

5. أسيد مازن إبراهيم الفرا

6. إبراهيم مازن إبراهيم الفرا

7. تقى مازن إبراهيم الفرا

8. مريم مازن إبراهيم الفرا

9. ميرا منير إبراهيم الفرا

10. إبراهيم منير إبراهيم الفرا

وأُبيدت عائلة الشهيد مازن الفرا بالكامل، في مشهد جديد من مشاهد الفقد الجماعي التي تتكرر بحق العائلات منذ بداية العدوان.

كما استشهد مواطنين آخرين وأصيب عدد بجروح إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حيي السلام والمنارة جنوبي خان يونس، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على المنطقة الشمالية لرفح جنوبي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 50,886 والإصابات إلى 115,875.