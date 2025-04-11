الاحتلال يقتحم البلدة القديمة بنابلس ويداهم عددا من المحلات التجارية وتعتقل مواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، البلدة القديمة في مدينة نابلس، واعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحام قرى وبلدات جنوب وغرب نابلسز

وأفادت مصادر ممحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من الجهة الشمالية، نحو البلدة القديمة، وسط انتشار واسع داخلها ومحيطها، ومداهمة عددا من المحال التجارية، واندلاع مواجهات وسط إطلاق للرصاص والغاز المسيل للدموع.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت عدة منازل وعاثت فيها فسادا وخرابا، واعتقلت المحرر مهند راغب صلاح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فارس بني شمسة من بلدة بيتا، والمحرر محمود عامر نصار من بلدة مادما جنوب نابلس.