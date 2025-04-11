"ترامب يصف قرار الاتحاد الأوروبي بعدم الرد على الرسوم بـ"الذكي جدا"

وطن: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار الاتحاد الأوروبي بعدم الانتقام بعد فرض رسوم على الفور، واصفا إياه بأنه "ذكي للغاية".

وقال في اجتماع وزاري إن الاتحاد الأوروبي كان مستعدا لإعلان إجراءات انتقامية ضد رسومه، لكنه لاحظ طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الصين وقرر " التراجع قليلا"، وأضاف: "أعتقد أنهم أذكياء للغاية".

ولدى سؤاله عما إذا كان ينظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره كيانا واحدا أو دولا منفردة أثناء المفاوضات، قال الرئيس "إننا ننظر إليه كتكتل واحد".

ورغم إشادته، جدد ترامب اتهامه بأن الاتحاد الأوروبي تم تأسيسه لاستغلال الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي تعليق الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لمدة 90 يوما على الواردات من أكثر من 75 دولة باستثناء الواردات من الصين التي رفع الرسوم عليها إلى 125%.

من جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإعلان ترامب تعليق الرسوم بشكل مؤقت.

وقالت فون دير لاين: "إنها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي".

وأضافت "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بإجراء مفاوضات بناءة مع الولايات المتحدة، بهدف تحقيق تجارة سلسة ومتبادلة المنفعة".