وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط

وطن: أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة.

وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

يأتي ذلك فيما يشن الجيش الأمريكي حاليا حملة مكثفة من الضربات ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/ آذار.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.