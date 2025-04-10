الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من محيط مخيم جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان من محيط مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من حي "خلة الصوحة" بالقرب من المخيم، بعد أن اقتحمت الحي وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت عددا من المواطنين في حي الزهراء، من بينهم مواطن كان رفقة زوجته المريضة في مستشفى جنين الحكومي، وقام جنود الاحتلال باحتجازه عند عودته لمركبته المركونة بالقرب من مدخل المخيم.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ80 على التوالي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 36 مواطنا، وإصابة عشرات آخرين، وحملات اعتقال واحتجاز وتنكيل واسعة، وتدمير ممنهج لمئات المنازل والمنشآت والبنية التحتية، خاصة في المخيم.