الاتحاد العام للمرأة ينعى مدير عام الصندوق القومي لمنظمة التحرير سلوى الحوت

وطن: نعى الاتحاد العام للمرأة، اليوم الخميس، ممثلا برئيسته انتصار الوزير وأمانته العامة ومجلسه الاداري وفروعه في الوطن والشتات مدير عام الصندوق القومي لمنظمة التحرير المناضلة الوطنية سلوى الحوت ويتقدم من شعبنا وعائلتها بخالص العزاء والمواساة.

مسيرة المناضلة الحوت:

يذكر أن سلوى الحوت ولدت في مدينة يافا في العام 1939 وهي شقيقة المناضل الوطني شفيق الحوت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والذي شغل ممثل منظمة التحرير في لبنان في الستينيات من القرن الماضي، وبدأت مسيرتها النضالية والوطنية في الساحة اللبنانية مديرة لمكتب منظمة التحرير في عام 1968 ومعتمد للصندوق القومي الفلسطيني في العام 1969 ولغاية 1982 بعد الاجتياح الاسرائيلي الغاشم للبنان؛ لتعمل مدير عام للصندوق في العاصمة الأردنية عمان في العام 1990 وحتى وفاتها يوم الخميس الموافق العاشر من نيسان لعام 2025.

وشاركت في المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للمرأة الذي عقد في مدينة القدس عام 1965، وتبوأت عضوية الهيئة الادارية لفرع الاتحاد في لبنان. وانتخبت عضوا للمجلس الوطني عام 1983 وحضرت الدورات المتعاقبة للمجلس والتي كان آخرها الدورة التاسعة عشر المنعقدة في الجزائر عام 1988.

ومنحها الرئيس محمود عباس "ميدالية الانجاز" في 28 أيار لعام 2022 تقديرا لمسيرتها النضالية المشرفة وعطائها المتواصل، وحفاظها على أرشيف وطني فلسطيني من الضياع على أثر الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 1982، وحفاظها على معلومات وأسرار كثيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

