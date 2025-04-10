ترامب يكشف عن تقدم في محادثات تبادل الأسرى بين "إسرائيل" و"حماس" وتقارير تتحدث عن صفقة وشيكة

وطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن هناك تقدماً ملحوظاً يُحرز في ملف استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن اقتراب إبرام صفقة تبادل جديدة.

وفي اجتماع عقده مع أعضاء حكومته في البيت الأبيض، صرح ترامب بأن عودة "الرهائن" إلى ديارهم باتت وشيكة، مشيراً إلى أن إدارته على تواصل مع كل من إسرائيل وحركة حماس بهذا الشأن.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية استمرار جهود واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة وضمان حماية المدنيين، وسط تصاعد التحركات الدبلوماسية المتعلقة بملف الأسرى.

وتأتي هذه التصريحات عقب لقاء جمع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث تصدّر ملف غزة والرهائن أجندة النقاش. وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الإدارة الأميركية منحت إسرائيل هامشاً محدوداً لمواصلة عملياتها العسكرية في القطاع.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عائلات الأسرى تلقّت مؤشرات على أن ترامب يقود جهوداً للتوصل إلى "صفقة شاملة"، ونقلت عن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله إن صفقة جادة للغاية على الطاولة، وقد تُستكمل خلال أيام.

بدورها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر في المجلس الوزاري المصغر أن المقترح الحالي قد يفضي إلى إطلاق سراح خمسة محتجزين لدى حماس، في إطار اتفاق تبادل تتم بلورته حالياً، مؤكدة أن إسرائيل تُطلع أعضاء "الكابينيت" على تفاصيله وأن هناك استعداداً للمصادقة عليه.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "والا" العبري، أن فرص إبرام الصفقة خلال الأسبوعين المقبلين ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية. كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو عقد جلسة تقييم مع وفد التفاوض وقادة الأجهزة الأمنية لمتابعة الملف.

أما صحيفة "نيويورك تايمز" فنقلت عن مصادر مطلعة أن واشنطن وحماس حاولتا التوصل إلى صفقة تبادل في مارس/آذار الماضي، غير أن الجانب الإسرائيلي عرقل التقدم في حينه.

ويأتي هذا الحراك وسط تكتّم شديد على سير المفاوضات، بحسب ما صرّح به منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، الذي أكد بدوره وجود تنسيق دائم مع الولايات المتحدة والدول الوسيطة.

وتزامناً مع هذه التطورات، أفادت تقارير إعلامية بوصول وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحركات إقليمية لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: "رويترز" + الصحافة الإسرائيلية