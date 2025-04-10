الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين عند مدخل مخيم جنين

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من المواطنين قرب مدخل مخيم جنين للاجئين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين قرب مدخل مخيم جنين، وتحديدا في حي الزهراء، من بينهم مواطن كان رفقة زوجته المريضة في مستشفى جنين الحكومي، وقام جنود الاحتلال باحتجازه عند عودته لمركبته المركونة بالقرب من مدخل المخيم.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ80 على التوالي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 36 مواطنا، وإصابة عشرات آخرين، وحملات اعتقال واحتجاز وتنكيل واسعة، وتدمير ممنهج لمئات المنازل والمنشآت والبنية التحتية، خاصة في المخيم.