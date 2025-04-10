3 شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مدينة خان يونس

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف منزل عائلة أبو دقة في منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين أحدهما طفلة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، بينهم حالات خطيرة، إثر قصف طائرة مروحية إسرائيلية، خيمة تؤوي نازحين قرب مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف مدفعي إسرائيلي على شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.