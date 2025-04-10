الاحتلال يخطر بـ"التصرف" في عشرات الدونمات من البيرة وقرى مجاورة

وطن: سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارا بالاستيلاء على نحو 137 دونمًا من أراضي مدينة البيرة، وبلدات سلواد، وعين يبرود، وبيتين، وبرقا، شرقي محافظة رام الله والبيرة، وبلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت بلدية البيرة، أن قرار الاحتلال يهدف لتوسيع الشارع الاستعماري "رقم 60"، في محيط بما تُعرف بالمنطقة الصناعية الاستعمارية "شاعر بنيامين"، قرب مفرق "الشرطة البريطانية"، وفق ما ورد في نص الإخطارات.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هذه الأراضي مستولى عليها فعلا، والإخطار الجديد يعني إقدام سلطات الاحتلال على تفعيل ما يسمى بـ"حق التصرف" في أمر استملاك صدر في آب/ أغسطس من العام الماضي، يخص قرارات استيلاء صدرت في أعوام سابقة.

وكانت الهيئة نشرت في تقرير رصد انتهاكات الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2024، أن قوات الاحتلال استولت على 66.762 دونما من أراضي البيرة وبلدات: سلواد، وعين يبرود، وبيتين، ودير دبوان، ومخماس لأغراض إجراء عملية توسعة على شارع رقم 60، ابتداء من مستعمرة "شاعر بنيامين" وحتى مفترق "الشرطة البريطانية".

وذكر تقرير الهيئة أن الاحتلال أخذ من خلال ذلك "حق التصرف" بأمر استملاك صادر في الأعوام 1983، و1994، و1995 والتي استولت على ما مجموعه 204.377 دونما.

وقال مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، إن قوات الاحتلال تلجأ للعديد من المسميات للاستيلاء على أراضي المواطنين ونزع ملكيتهم لها، ومنها أوامر الاستملاك، والتي تتحجج أنها تخدم "المصلحة العامة".

وبين داوود، أن قوات الاحتلال تسعى لترسيخ أوامر الاستملاك لخدمة المستعمرين، ومن أجل ضمان السيطرة العسكرية مستقبلا، حيث إن الطرق التي يجري شقها وتوسيعها قد تمنع الفلسطينيين من التنقل عبرها بقرار عسكري، وبالتالي الحد من قدرتهم على الوصول إلى بلداتهم أو أراضيهم الزراعية.