21 شهيداً منذ الفجر في غزة.. و"الصحة العالمية" تحذّر: الاحتلال يعرقل 75% من بعثات الأمم المتحدة

وطن: استشهد 21 مواطناً، بينهم أطفال ومسؤولون قضائيون، في سلسلة غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، الخميس.

وتركّز القصف في مدينة غزة، حيث ارتقى 13 شهيداً، بينهم 6 في حي الشجاعية بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً شرق المدينة.

كما استشهد قاضي محكمة بداية غزة، أمجد شراب، وطفلته، جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق الشعبية.

وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، أصيب طفل جراء غارة استهدفت أرضاً زراعية في منطقة الزنة، فيما استهدفت غارة أخرى مجموعة من المواطنين عند مدخل البلدة ذاتها.

كما تعرّض شارع الرضيع في بيت لاهيا شمال القطاع لقصف مدفعي أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

في سياق متصل، كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض أو أعاق دخول 75% من بعثات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي من جنيف إن "الحصار المفروض على القطاع منذ ستة أسابيع فاقم من معاناة السكان، وترك آلاف العائلات دون غذاء أو مياه أو مأوى، في ظل تدهور خطير في الرعاية الصحية"، محذّراً من خطر انتشار الأمراض وارتفاع أعداد الوفيات.

وأشار إلى أن الإمدادات الطبية والإنسانية المتوفرة في غزة توشك على النفاد خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع ما لم يُسمح بإدخال مساعدات عاجلة.

بدورها، أطلقت وزارة الصحة في غزة نداءً عاجلاً لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحة أن 80 ألف مريض بالسكري و110 آلاف مريض بضغط الدم لا يحصلون حالياً على علاجهم في مراكز الرعاية الأولية بسبب النقص الحاد في الأدوية.