"حماس": تقسيم رفح هو عزل لغزة بالكامل عن عمقها العربي

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما تشهده مدينة رفح من عدوان خطير وتقسيم وتدمير للبنى التحتية، استهداف لغزة بالكامل وعزلها عن عمقها العربي.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن ما تشهده رفح من عمليات تفجير للمنازل والمربعات السكنية وتدمير للبنى التحتية يمثّل تصعيدًا خطيرًا في حرب الإبادة الوحشية ضد الفلسطينيين.

وشددت أن ذلك محاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات فاضحة للقوانين الدولية، يُمعن بنيامين نتنياهو في ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

وتابعت أن إعلان "نتنياهو" إنشاء ما أسماه "محور فيلادلفيا 2"، وما يقوم به جيش الاحتلال لفرض أمر واقع في مدينة رفح، وعزلها وتهجير سكانها قسراً، تأكيدٌ أن الاحتلال لا يستهدف رفح فقط، بل يستهدف عزل غزة بالكامل عن عمقها العربي، وحرمان أبنائها من السفر عبر بوابتها الوحيدة.

ونبهت الحركة أن حالة الصمت الإقليمي والدولي وغياب القرارات الحاسمة والرادعة بحق الاحتلال وقادته، شجعت الاحتلال على المضي في سياسة الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري.

وطالبت "حماس" بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لوقف العدوان على مدينة رفح، وعلى قطاع غزة كاملاً بشكل فوري.

ودعت أحرار العالم إلى رفع الصوت عاليًا في وجه هذه الجرائم المستمرة، والضغط من أجل اتخاذ مواقف فعّالة تضع حدًا لهذا العدوان، وتُفشل مخططات الاحتلال الساعية لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.