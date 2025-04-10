تنظيم مهرجان موسيقي وطني في فلسطين كجزء من الحراك والمقاومة

وطن: تحت عنوان "غزة الشعب الصامد" ينظم معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى سلسلة عروض موسيقية وفنية كل يوم سبت في الفترة من 12 / 4 – 19 / 7 / 2025 في رام الله وبعض المدن الأخرى، كتظاهرة فنية ضد حرب الابادة في غزة، والتطهير العرقي في القدس والضفة، وحث الموسيقيين والجمهور على رفض هذا الواقع، والتعبيرعن الذات والحركة ضد القتل والتهجير ومختلف الممارسات الاستعمارية بحق شعبنا.

يقول اعتراف الريماوي مدير المهرجان عن المهرجان "نحن في المعهد الوطني للموسيقى لا ننظم في فلسطين مهرجاناتنا للاحتفاء والتسلية، ولكن ننظمها لأنها مرتبطة في الحشد والمناصرة وتعزيز الصمود، وهي في صلب تحرير الذات، وذروتها تحرير الذات من الاستعمار، ويتجلى جزء من ذلك في طبيعة تصميم وتخصيص العروض حيث يستضيف المهرجان اما موسيقيون يرغبون في التعبيرعن ذاتهم في رفض الحرب، و حث الناس على المواجهة، أو من خلال فتح المهرجان كمنبر للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني من قبل عدد من الموسيقيين الذين سيتم استضافتهم.

ويوضح الأستاذ سهيل خوري مدير عام المعهد والمدير الفني للمهرجان "سينطلق المهرجان مع جوقة المعهد، المكونة من حوالي 55 عازفا ومغنيا ويقودها تامر الساحوري في برنامج موسيقي يتضمن أغانٍ للشيخ امام ووليد عبد السلام ومطصفى الكرد وبشار شموط وسهيل خوري وأحمد قعبور ومهدي سردانة وجورج قرمز وحسين نازك وأبو عرب وزياد بطرس وريم بنا. يليها كل يوم سبت عروضٌ موسيقية يقدمها مجموعة من الموسيقيين الفلسطييين والعالميين. منهم على سبيل المثال عازف البيانو Jayson Gillham الذي تعرض لعملية حصار من المؤسسة الثقافية الاسترالية نتيجة موقفه من القضية الفلسطينية، وأدائه في أحد عروضه لمقطوعة أهداها للصحفيين الفلسطييين الشهداء في غزة. وكذلك الكوميديان الفلسطيني نضال بدارنة، والذي يقدم كوميديا سياسية مواكبة للمرحلة، وقد تعرض للاعتقال والمحاصرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يخصص المهرجان عرضا لبنات القدس، والتي تقدم أغان وطنية وانسانية تلامس المرحلة، حيث ستطلق عملها نور وهو من كلمات الأسير الفلسطيني أحمد العارضة لأخيه الشهيد نور. وكذلك نجد العديد من المجموعات والفنانين الذين سيقدمون إنتاجا ينتمي للعدالة والحرية والتحرر والانعتاق بوجه الظلم والاستعمار والاستغلال.

أهداف المهرجان، ضمن رسالة المعهد والمثقف والموسيقي الفلسطيني، حيث:

⦁ يأتي المهرجان صوتا منتميا لجبهة المقاومة، ورفضا لحرب الإبادة والتطهير والمحو والإزالة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

⦁ أن هذا المهرجان بمكوناته الفنية يعزز دور الموسيقي والمثقف الفلسطيني في ممارسة دوره، وكذلك يشكل منبرا للتضامن مع فلسطين من قبل الفنانين المستضافين ذوي الرسالة التحررية.

⦁ يشكل المهرجان حالة من شد الهمم، وتحفيز المواطن للتحرك ورفض الخنوع، ويعمل على التعبئة الثقافية.

⦁ نرى أن هذا المهرجان، ومثل هذه الفعاليات اللصيقة بهموم شعبنا والمعبرة عنها، هي مهمة ضرورية تقع على عاتق المؤسسة الثقافية والفنية والموسيقية.

⦁ المهرجان يشكل منبرا وطنيا تقدميا يقدم رسالة فنية تنبع من جراح الشعب الفلسطيني وتنطق بها وتطلقها للعالم أجمع.