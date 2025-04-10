الحوثي: العدوان الأميركي فاشل.. وموقفنا العسكري يتعاظم دعماً لفلسطي

وطن: أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنّ العدوان الأميركي لم ولن يُضعف القدرات العسكرية اليمنية، بل يسهم في تطويرها. وقال في كلمة له يوم الخميس إن "الوضع العسكري في اليمن متين ويستند إلى أسس إيمانية وجذور عميقة"، مشيراً إلى أنّ "الأميركي يحاول الضغط لتغيير الموقف اليمني لكنه يفشل".

وشدد الحوثي على أنّ الموقف اليمني له تأثير إستراتيجي على الكيان الإسرائيلي، لافتاً إلى أن "جبهة الإسناد اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ستبقى فاعلة ومتنامية"، مشيراً إلى استمرار عمليات القصف الصاروخي والمسيّرات على فلسطين المحتلة، ونجاح تام في تعطيل الملاحة الإسرائيلية، خصوصاً في ميناء إيلات الذي وصفه بـ"المهجور".

الاحتلال يسعى لتصفية القضية الفلسطينية

وفي سياق متصل، شدد الحوثي على حجم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك يضاعف من مسؤولية الجميع تجاهها.

كما حذّر من خطورة التهجير القسري، قائلاً إن "نجاح الاحتلال في تهجير غزة قد يمهد لسيناريو مشابه في الضفة الغربية"، متّهماً واشنطن بتبنّي هذا المشروع بشكل علني، في إشارة إلى تصريحات حديثة للرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب.

وأشاد الحوثي بصمود المجاهدين الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكداً أنهم "يخوضون الخيار الصحيح دفاعاً عن الحق"، وذكّر بأهمية قضية الأسرى الفلسطينيين، التي وصفها بـ"المقدّسة"، في ظل محاولات الاحتلال لانتزاعها من حركة حماس.

معركة واحدة ضد الأمة

وصف الحوثي الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه "معركة واحدة تستهدف الأمة بأكملها"، متهماً واشنطن بتبنّي جرائم الاحتلال ودعمه بشكل علني. وأكد أن خيار الاستسلام مرفوض، قائلاً إن "الخيار الصحيح هو الجهاد في سبيل الله ضد العدو الإسرائيلي ومن يسانده".

وأشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وسوريا، مؤكداً أن الاحتلال لا يلتزم بأي اتفاقات ويواصل تنفيذ عمليات اغتيال وتوغلات، كما حذّر من تمدد الانتهاكات لتشمل أجواء العراق.

وفي الشأن الأميركي، وصف الحوثي السياسات الاقتصادية الأخيرة لدونالد ترامب بـ"الحمقاء" والمتخبطة، موضحاً أنها ناجمة عن أطماع مفرطة.

ولفت إلى أن ترامب شنّ حرباً تجارية على أكثر من 60 دولة، ما أدخل الاقتصاد الأميركي نفسه في حالة من "الاهتزاز".