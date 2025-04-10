إصابة طفل واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس

وطن: أصيب طفل بالرصاص واعتقل شاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها أخلت من مخيم شعفاط طفلا يبلغ من العمر (12 عاما)، بعد إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، ونقلته لتلتقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال داهموا أحد المحال التجارية في مخيم شعفاط، واعتقلوا منه الشاب بشار الدبس.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها للمخيم الغاز السام المسيل للدموع بشكل مكثف، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.