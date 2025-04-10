تحذير من انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة.. ووزارة الصحة تطلق نداءً عاجلاً لتوفير الأدوية

وطن: أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، نداءً إنسانيًا عاجلاً لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، محذّرة من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية وصل إلى مستويات "خطيرة وغير مسبوقة"، حيث نفدت 37% من قائمة الأدوية الأساسية و59% من المستهلكات الطبية بالكامل، ما يهدد حياة آلاف المرضى.

وأكد البيان أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل حالياً بأرصدة شبه معدومة من الأدوية والمستلزمات الحيوية، فيما لا تتوفر الأدوية لـ80 ألف مريض بالسكري و110 آلاف مريض بضغط الدم، إضافة إلى نقص كامل في 54% من أدوية السرطان وأمراض الدم.

وأضافت الوزارة أن استمرار إغلاق المعابر يزيد من تفاقم الأزمة الصحية ويعيق وصول المساعدات ويعرقل تقديم الرعاية للمرضى والجرحى، في ظل تزايد أعداد الضحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50,886 شهيدًا و115,875 جريحًا.

وخلال الساعات الـ24 الماضية فقط، استقبلت مستشفيات القطاع 40 شهيدًا و146 مصابًا، فيما بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار 2025 نحو 1,522 شهيدًا و3,834 مصابًا، في وقت لا تزال فيه طواقم الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع بسبب القصف المكثف.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، دمّر الاحتلال 34 مستشفى من أصل 38، ولم يتبق سوى 4 مستشفيات عاملة بقدرة محدودة رغم تضررها، إلى جانب تدمير 80 مركزًا صحيًا و162 مؤسسة طبية أخرى.