كيف حاولت حماس والولايات المتحدة إبرام صفقة رهائن؟

التقى مسؤولون بحماس ثلاث مرات، مخالفين بذلك سياسة منع التواصل مع حركة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة "إرهابية". لكن المعارضة الإسرائيلية وتغير المواقف أفشلا هذه الجهود.



كتب: آدم راسغون ورونين بيرغمان



ترجمة وطن

كان الأمريكيون في عجلة من أمرهم. أراد آدم بوهلر، المسؤول الأمريكي الكبير، أن توافق حماس على إطلاق سراح آخر رهينة (أسير) أمريكي إسرائيلي على قيد الحياة في غزة حتى يتمكن الرئيس ترامب من إعلان إطلاق سراحه خلال خطاب أمام الكونغرس.

كان الجانبان لا يزالان يساومان مع وصول ترامب إلى مبنى الكابيتول، ولم يلتزما بالموعد النهائي، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على النقاش، تاركين للرئيس إشارة عابرة فقط إلى الرهائن في غزة.

مع ذلك، استمرت المحادثات، التي تجاوزت عقودًا من العداء المتجذر، في اليوم التالي، مما يدل على مدى حرص الجانبين على التوصل إلى اتفاق.

بدأ كل شيء، وانتهى، في مارس/آذار. على الرغم من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة ضد حماس، التي شنت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أودى بحياة نحو 1200 إسرائيلي، إلا أن مسؤولين من إدارة ترامب التقوا بكبار مسؤولي حماس في قطر ثلاث مرات، وفقًا لما ذكره الأشخاص الأربعة. وكانت هذه الاجتماعات بمثابة خرق للسياسة الأمريكية الراسخة الرافضة للتواصل مع الجماعة المسلحة، التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة "إرهابية".

جعل ترامب من إطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) هدفًا رئيسيًا، ساعيًا إلى إظهار النجاح فيما واجهته إدارة بايدن من صعوبات. إلا أن تصريحاته بشأنهم، في اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، طغت عليها إلى حد كبير أحاديث التعريفات الجمركية والدبلوماسية المتعلقة بإيران.

أكدت محادثات مارس/آذار النهج الدبلوماسي غير المنظم الذي تنتهجه إدارة ترامب. ولكن في ظل المعارضة الإسرائيلية الشديدة، وتردد حماس، وتغير موقف إدارة ترامب، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهينة، إيدان ألكسندر.

التقى المسؤول الأمريكي الكبير آدم بوهلر مع مسؤولين من حماس لمناقشة تبادل الأسرى لفلسطينيين مقابل رهينة (أسير) أمريكي إسرائيلي.

يستند هذا التقرير إلى محادثات مع ستة أشخاص مطلعين على الاجتماعات المغلقة، وجميعهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة دبلوماسية حساسة.

كانت هذه المحادثات منفصلة عن محاولات إسرائيل وحماس المتعثرة لتمديد وقف إطلاق النار المتعثر. وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق، الموقع في يناير/كانون الثاني، دون التوصل إلى اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي دعت إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة.

قال نتنياهو إن الحرب لن تنتهي إلا بتفكيك الجناح العسكري لحماس وحكومتها، بينما تبدو حماس مستعدة للتخلي عن سيطرتها على الحكومة المدنية فقط، ولكن ليس عن أسلحتها.

أدى هذا الجمود إلى شعور المسؤولين الأمريكيين بأن استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة مسألة وقت فقط، مما يعرض الأسير ألكسندر للخطر، ويهدد الإفراج عن جثث أربعة إسرائيليين أمريكيين آخرين، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. وأضافا أن بوهلر يعتقد أن حماس قد ترغب في تقديم لفتة لترامب، وأن اتفاقًا جانبيًا يمكن أن يبني زخمًا نحو مناقشات جادة حول المرحلة الثانية.

لم يستجب مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لطلب التعليق على هذا المقال.

في يوم الاجتماع الأول، بعد الإفطار، وهو وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، استقبل ثلاثة مسؤولين من حماس بوهلر، وهو مستثمر في الأسهم الخاصة ومرشح ترامب لمنصب المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، ومستشاره، وهو خريج حديث من كلية هارفارد للأعمال. اجتمعوا في غرفة جلوس عُلّقت عليها جدارية كبيرة للمسجد الأقصى في القدس وصورة لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتالته إسرائيل في يوليو/تموز.

بعد منتصف الليل، تأمّل المسؤولون في الطابع التاريخي للاجتماع وتناولوا الكنافة، وهي معجنات شرق أوسطية، وشربوا عصير برتقال طازج. كما ناقشوا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المحادثة.

بذل مسؤولو حماس، طاهر النونو وباسم نعيم وأسامة حمدان، جهدًا لمخاطبة نظرائهم الأمريكيين، وفقًا للأربعة أشخاص. جادل النونو بأن حماس تسعى إلى ضمان حرية الفلسطينيين - وهي قيمة قال إنها عزيزة على الأمريكيين. قُتل حوالي 50 ألف فلسطيني في الحرب، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، ودعا بعض المتظاهرين في غزة حماس إلى التنحي.

بعد يومين من الاجتماع الأول، عاد بوهلر للتحدث مع خليل الحية، كبير مفاوضي حماس، وفقًا لما ذكره الأشخاص الأربعة. قال الحية إن حماس ستطالب عادةً بالإفراج عن 500 أسير فلسطيني من المعتقلات الإسرائيلية مقابل رهينة مثل ألكسندر، ولكن في بادرة حسن نية ولتوفير الوقت، ستطلب 250 سجينًا فقط، من بينهم 100 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.

قال الحية إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تضغط على الإسرائيليين للإفراج عن هذا العدد الكبير من الأشخاص، وفقًا لشخصين مطلعين على النقاش.

لم يستجب أحد مساعدي الحية ونعيم، المتحدث باسم حماس والذي يتحدث باسم المنظمة بشكل عام، لطلبات مفصلة للتعليق. وأكد مسؤول فلسطيني التفاصيل العامة للمحادثات شريطة عدم الكشف عن هويته.

أسرى فلسطينيون يصلون إلى رام الله بالضفة الغربية، في إطار صفقة تبادل الأسرى والرهائن، في فبراير/شباط.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، عرض بوهلر 100 أسير يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، ووعد بالإفراج عن 150 سجينًا من ذوي الأحكام الأدنى في تاريخ لاحق مقابل ألكسندر، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

تحتجز إسرائيل حوالي 300 أأسير يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وكان المسؤولون حذرين من تسليم عدد كبير منهم مقابل رهينة واحدة.

تعرض بوهلر لضغوط من إسرائيل بشأن المحادثات. تلقى مكالمة هاتفية غاضبة من رون ديرمر، مستشار نتنياهو، أعرب فيها عن إحباطه لعدم إبلاغ بوهلر إسرائيل مسبقًا، وفقًا لشخصين مطلعين على المكالمة. في اليوم التالي، أفاد موقع أكسيوس أن بوهلر التقى بمسؤولين من حماس - وهو تسريب قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أنه من تدبير مسؤولين إسرائيليين لتخريب المحادثات. لم يرد ديرمر على طلب التعليق.

غالبًا ما تتشاور الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن مسائل الأمن القومي الحساسة، لكن ربما لم يرغب مسؤولو إدارة ترامب في إبقاء المسؤولين الإسرائيليين على اطلاع لأن إسرائيل عطلت محاولة سابقة للقاء قادة حماس.

في تلك الحالة، فور تنصيب ترامب في 20 يناير، سافر بوهلر إلى الدوحة، قطر، حيث كان يأمل في مقابلة مسؤولي حماس، من بين أسباب أخرى للرحلة. ولكن عندما علم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بخطط بوهلر، تدخل المسؤولون الإسرائيليون لدى البيت الأبيض، وفقًا لشخصين مطلعين على الأحداث. ألغى البيت الأبيض الاجتماع.

خلال اجتماعات مارس، كان بوهلر على اتصال وثيق مع ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث نسق المواقف وقدم التحديثات، حسبما قال الشخصان.

قبل الاجتماع الثالث والأخير مع حماس، في 5 مارس، لم يعد المسؤولون الأمريكيون يشعرون بأن عرضهم ممكن. لقد قرروا أن أقصى ما يمكنهم اقتراحه هو 100 أسير، دون وعد بأن يكونوا من المحكومين مدى الحياة، مقابل ألكسندر.

سيشمل العرض أيضًا إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين مقابل جثث الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين الأربعة، واستئناف إيصال المساعدات إلى غزة، وخطة لإرسال ويتكوف إلى الدوحة لتسوية تفاصيل التبادل وبدء حوار حول المرحلة الثانية، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. قبل أيام، منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع للضغط على حماس.

كما تطرقت الاجتماعات إلى رؤية حماس لمستقبل غزة. وقال الحية لمحاوريه الأمريكيين إن حماس منفتحة على هدنة تتراوح مدتها بين خمس وعشر سنوات، حيث ستلقي الحركة سلاحها.

سيشمل العرض أيضًا مجموعة نهائية من النساء وأطفال فلسطينيين مقابل جثث الرهينتين الأمريكيين الأربعة، واستئناف إيصال المساعدات إلى غزة، ونتيجة لذلك أكد ويكوف إلى الدوحة لتسوية تفاصيل التبادل وبدء الحوار حول المرحلة الثانية، وفقًا لما ذكره شخصيان واضحان على الأمر. قبل أيام، قطعت إسرائيل دخول المساعدات إلى المشروبات الغازية للضغط على حماس.

كما تم التعرف على رؤية حماس لمستقبل غزة. وقال حصل لمحاوريه الأمريكي على حماسة من فتحه على هدنة مدتها بين خمس وعشر سنوات حيث ستتحرك سلاحها.

والدا إيدان ألكسندر، يائيل وعادي، في تينافلي، نيوجيرسي، العام الماضي.

من بين اقتراحات أخرى، قال الحية أيضًا إن حماس تريد إطلاق سراح اثنين من قادة مؤسسة الأرض المقدسة المنحلة، ومقرها تكساس، واللذين أُدينا في الولايات المتحدة عام ٢٠٠٨ بتقديم "دعم مادي" للحركة، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المحادثة.

في نهاية الاجتماع الأخير، أخبر بوهلر، الحية أن عرضه الأخير نهائي وقد لا يكون مطروحًا على الطاولة إذا لم تقبله حماس بحلول موعد إقلاع طائرته في غضون ساعات قليلة، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر. وأشار الحية إلى أن حماس لن تقبله، حتى لو أراد هو الصفقة بنفسه.

بعد أسبوع، أصدرت حماس بيانًا أعلنت فيه استعدادها لإبرام صفقة لإطلاق سراح ألكسندر وجثث الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين. وقال شخصان مطلعان على محتواه إن العرض كان مشابهًا للعرض الذي اقترحه بوهلر.

لكنه كان قليلًا جدًا ومتأخرًا جدًا: لم يعد بوهلر يتفاوض مباشرة مع الحركة. عندما سافر ويتكوف إلى الدوحة في منتصف مارس/آذار، طالب حماس بالموافقة على إطلاق سراح العديد من الرهائن الأحياء دون ضمانات بنهاية الحرب.

بعد أيام، استأنفت إسرائيل القصف على غزة، ولا يزال ألكسندر أسيرًا.



آدم راسغون مراسل لصحيفة التايمز في القدس، ويغطي الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية.

رونين بيرغمان كاتب في مجلة نيويورك تايمز، ومقرها تل أبيب.

المصدر: The New York Times