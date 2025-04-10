سيناتور ديمقراطي يطالب بالتحقيق مع ترامب حول احتمالية تورطه بالتلاعب بسوق الأسهم

وطن: طالب السيناتور الديمقراطي آدم شيف بفتح تحقيق في ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب متورطا في التلاعب بالسوق عبر إعلانه تعليق فرض الرسوم الجمركية أمس.

وتساءل شيف، في منشور بمواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء: هل استفاد أقارب دونالد ترامب بشكل غير قانوني من هذه التقلبات الضخمة في سوق الأسهم من خلال معلومات داخلية؟، وقال: "يجب أن يعلم الكونغرس بذلك"، داعيا المشرعين إلى التحقيق.

كذلك دعت النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز أعضاء الكونغرس الذين اشتروا أسهما خلال اليومين الماضيين إلى الكشف عن معاملاتهم، حيث تخشى النائبة من حدوث تلاعبات بالسوق بعد تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وفقا لصحيفة "الغارديان".

ومحور الاتهام منشور نشره الرئيس الأمريكي أمس بعد دقائق من افتتاح الأسواق في الولايات المتحدة وقبل ساعات من إعلانه تعليق الرسوم الجمركية باستثناء الصين.

وقال ترامب في المنشور إن "هذا هو الوقت المثالي للشراء!"، وبعد ذلك أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على عشرات الدول، باستثناء الصين، لمدة 90 يوما.

وأدى الإعلان إلى ارتفاع قوي في أسواق الأسهم العالمية، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 9% أمس، فيما أنهى "مؤشر داو جونز" تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنسبة 7.87%، وهو أكبر مكسب له منذ عام 2008، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 12.16%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001، في حين أغلقت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على ارتفاع بنسبة 21.67%.

وكتب ريتشارد بينتر، أستاذ القانون والمحامي السابق في شؤون الأخلاقيات في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش إن "الرؤساء ليسوا مستشارين استثماريين". وقال في وقت لاحق لشبكة "إن بي سي نيوز" إن "هذا السيناريو قد يعرض الرئيس لاتهامات بالتلاعب بالسوق".

من جهته قال البيت الأبيض إن ترامب أراد فقط "طمأنة الأسواق والأمريكيين". وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست" إن "رئيس الولايات المتحدة يتحمل مسؤولية طمأنة الأسواق والأمريكيين بشأن أمنهم الاقتصادي في مواجهة الذعر الإعلامي المستمر".

كذلك تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر ترامب مسرورا وهو يستقبل مضاربي الأسهم من بين مقربيه في البيت الأبيض، ويقول: "هذا حقق 2.5 مليار دولار اليوم، وهذا حقق 900 مليون دولار".

وأدعت مصادر أن مجموعة صغيرة من المليارديرات المقربين بشكل خاص من ترامب علموا بتفاصيل خطة التعريفات الجمركية قبل 20 دقيقة من إعلان الرئيس عنها، وتمكنوا من استخدام معلومات داخلية في التداولات