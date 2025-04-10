توقعات بالإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة

وطن: من المتوقع ان يتم اليوم الخميس الإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة 23 عاما، بعد انتهاء محكوميته البالغة 9 سنوات ونصف

واعتقل مناصرة عام2015 وهو طفل كان يبلغ من العمر 13 عاما، وفي ذات اللحظة استشهد ابن عمه حسن مناصرة.

وتعرض أحمد مناصرة يوم اعتقاله للضرب المبرح مما أدى الى كسر في جمجمته أدى إلى ورم دموي داخل الجمجمة، كما تعرض إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا "حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، إضافة إلى عزل عن الاسرى وحرمانه من الزيارات والعلاج اللازم.

ورفضت سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية تخفيف القيود المفروضة عليه.