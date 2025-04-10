الاحتلال يفرج عن نحو 80 معتقلا من قطاع غزة

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن نحو 80 معتقلا من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المعتقلين المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصولوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن معظم المعتقلين المفرج عنهم مسنون، وبعضهم لا يقوى على الحركة ويظهر عليهم آثار تعذيب.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة محتجزين في سجون: سيديه تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب.

ومنذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استُشهد أكثر من 1,480 مواطنا، وأصيب 3,688 آخرون.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50.846، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.