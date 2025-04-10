لليوم الــ74 تواليا: ﻿الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها ويفجر منزلا

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الــ74 على التوالي، ولليوم الـــ61 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني وتفجير لمنازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فجرت صباح اليوم الخميس، منزل المعتقل محمد جودت قاسم شحرور، في الحي الشرقي بالمدينة، بعد أن حاصرت المنطقة فجرا وفرضت طوقا مشددا عليها، وأجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلائها في ظل تعزيزات عسكرية مكثفة.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت في شباط/ فبراير، عائلة المعتقل شحرور (28 عاما)، بالاستيلاء وهدم شقته الكائنة في الطابق الأرضي ضمن عمارة سكنية تضم أربعة طوابق، علما أنه معتقل في التاسع من نيسان/ابريل من العام الماضي 2024.

في موازاة ذلك، شهدت مدينة طولكرم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية امتدت ما بعد منتصف الليل، تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، خاصة في الحي الشرقي، ووسط المدينة، حيث أقامت حاجزا طيارا في الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ما أدى إلى تعطيل حركة السير وصعوبة مرور المواطنين ومركبات الاسعاف.

كما داهمت أحد المقاهي المتواجدة في الشارع المذكور، وقامت بالتحقيق مع عدد من الشبان المتواجدين بداخله، دون أن يبلغ عن اعتقالات، في الوقت الذي شهد شارع المقاطعة في الحي الشرقي للمدينة استنفارا مكثفا لقوات الاحتلال، تخلله نصب حواجز طيارة وتفتيش دقيق للمركبات.

وفي تصعيد غير مسبوق، أقدمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، على تفريغ شاحنة كبيرة محملة بالخنازير في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا، المحاذية لمخيم نور شمس شرق المدينة، في خطوة استفزازية وخطيرة تهدد سلامة السكان وتثير مخاوف من استخدام هذه الحيوانات كوسيلة لترهيب الأهالي وإلحاق الضرر بالممتلكات، حيث شوهد عدد منها تتجول بين الأراضي الزراعية في اكتابا فجر اليوم.

وفي السياق ذاته، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من فرق المشاة والآليات الى مخيمي طولكرم ونور شمس، مترافقا مع إطلاق الرصاص الحي، وسماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى، حيث أقدمت يوم أمس على نسف منزل في حي المنشية في مخيم نور شمس، وسط استيلائها على عدد من المنازل وتحويلها الى ثكنات عسكرية، بعد طرد سكانها بالقوة ومنعهم من العودة تحت التهديد.

وتواصل قوات الاحتلال استيلائها على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، وتحويلها لثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها، في حين تقوم بالتضييق على المواطنين واعتراض حركة تنقلهم في الشارع الذي أغلقت مقاطعه بسواتر ترابية في كلا الاتجاهين.

ويأتي هذا التصعيد ضمن مواصلة الاحتلال عدوانه الممنهج على مدينة طولكرم وحصاره المشدد على مخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما ألحق دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.