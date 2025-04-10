ماجدة المصري تلتقي رئيس بلدية جنين وتبحث معه تطورات العدوان على جنين ومخيمها

رام الله - وطن: في إطار زيارتها التضامنية مع مدينة جنين ومخيمها الذي يتعرض لعدوان مستمر منذ عدة أشهر ، التقت أمس ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، برئيس بلدية جنين محمد جرار، برفقة وفد من الجبهة ضم الرفاق محمد دويكات عضو المكتب السياسي، وقيادة الجبهة فبي محافظة جنين الرفاق عزمي أبو الرب وراجح قبلاوي وفاعور صبح ، وبحثت معه تطورات العدوان المستمر على مدينة ومخيمها وأوضاع النازحين ومخطط الإحتلال الرامي إلى تفكيك المخيم وتحويلة إلى ضاحية تابعة لمدينة جنين، مستهدفا بذلك قضية اللاجئين وحق العودة.

وتأتي الزيارة في إطار دعم صمود البلدية ظل استمرار تدمير البنية التحتية نتيجة العدوان المستمر على المدينة و المخيم، وللبحث في تعزيز تقديم الخدمات الطارئة للنازحين من المخيم الذين يقيمون في بلدات وقرى المحافظة، وفي الأماكن العامة وسط ظروف مأساوية نتيجة فقدانه لبيوتهم وممتلكاتهم.