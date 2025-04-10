استطلاع صادم لتل أبيب: شباب أميركا لا يتعاطفون مع "إسرائيل"

رام الله - وطن: أظهرت دراسة جديدة أجراها مركز بيو الأميركي للأبحاث، ومقره واشنطن، أن معظم الأميركيين (53%) لديهم نظرة سلبية تجاه "إسرائيل"، بالمقارنة مع 42 % في عام 2022، أي أن ردة فعل "إسرائيل" على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وبعدها شن حرباً على غزة، أصبحت النظرة إليها أكثر سلبية.

62 % يعارضون ذهاب أميركا إلى غزة

ووجد الاستطلاع أيضا أن الأميركيين لا يريدون للولايات المتحدة أن تحتل غزة، وهي السياسة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب لأول مرة في فبراير/شباط.

علاوة على ذلك، وجد الاستطلاع أن 62% من الأمريكيين يعارضون اقتراح ترامب المتكرر بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة - بمن فيهم 49% يعارضون الفكرة بشدة - بينما يؤيدها 15%. وفي حزب الرئيس نفسه، يعارض 44% الفكرة ويؤيدها 27%.

لكن 46% من الأمريكيين يرون أن من المرجح إلى حد ما أو إلى حد كبير أن يواصل ترامب هذه السياسة. نُشر الاستطلاع يوم الثلاثاء، وأُجري قبل اجتماع ترامب مع نتانياهو، عندما طرح هذه السياسة مجددًا.

آراء الشباب

إن الشباب في كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي لديهم نظرة سلبية عالية نسبيا تجاه إسرائيل: 50% من الجمهوريين تحت سن 49 عاما، و71% من الديمقراطيين في تلك الفئة العمرية، ينظرون إلى إسرائيل بشكل غير إيجابي، وهي نظرة الجيل الشاب حول العالم، والذي استقى فكرته عن إسرائيل من ممارساتها العنيفة ضد سكان غزة.

وفقًا للاستطلاع، فإن الجماعتين الدينيتين الأمريكيتين الوحيدتين اللتين تُبديان رأيًا إيجابيًا تجاه إسرائيل هما اليهود (73%) والبروتستانت (57%). وتحديدًا، ينظر 72% من الإنجيليين البيض إلى إسرائيل بإيجابية. بينما ينقسم الكاثوليك إلى 53% مُعارضين و45% مُؤيدين. أما بين المسلمين، فيُبدي 81% منهم رأيًا سلبيًا تجاه إسرائيل.

يتوافق مغ غالوب

وتتوافق النتائج مع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب ونشر في شباط (فبراير)، والذي وجد أيضاً انخفاضاً في التأييد لإسرائيل بين الأميركيين.

أظهر استطلاع بيو أيضًا انقسامًا بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن نتنياهو: إذ يثق 51% من الجمهوريين بأنه سيفعل الصواب، مقارنةً بـ 15% من الديمقراطيين. وإجمالًا، لا يثق به سوى 32% من الأمريكيين.

بين اليهود الأمريكيين، 53٪ لا يثقون بنتنياهو، بينما يثق 45٪ منهم به. المجموعة الدينية الأمريكية الوحيدة التي تُبدي ثقتها بنتنياهو هي البروتستانت الإنجيليون البيض.