وزير التجارة الأمريكي: لا يمكن للصين أن تخسر هذا الكم من المستهلكين الأمريكيين

وطن: صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك بأن الولايات المتحدة تعتبر أكبر مشتر ومستهلك للسلع الصينية، وبالتالي لا يمكن للصين أن تغامر وتخسر السوق الأمريكية.

وقال لاتنيك في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأربعاء، إن "الصين تبيعنا بضائع بقيمة تزيد بمقدار حوالي التريليون دولار على ما نبيعه نحن لهم، وهذا أمر لا يمكن أن نتحمله".

وتابع قائلا إن "الرئيس (دونالد ترامب) يفهم ذلك، وهو يتحدث عنه بشكل صريح، والآن فإن الصين أمام خيارين: طاولة المفاوضات مع دونالد ترامب أم الخسارة".

وأضاف: "لكن دعونا نكون نزيهين، نحن "أدسم" زبون لهم... حيث يشتري المستهلك الأمريكي من الصين كل شيء تقريبا. ولا يمكن (للصينيين) أن يخسرونا كزبائن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل الجاري عن فرض الرسوم التجارية على معظم دول العالم، بما في ذلك الرسوم بنسبة 34% على الواردات من الصين. ومع الرسوم المفروض سابقا بلغ إجمالي الرسوم المفروضة على السلع الصينية 54%.

وتصاعدت حرب الرسوم في وقت لاحق، حيث أعلنت الصين عن الرسوم بنسبة 34% على السلع الأمريكية. ثم فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 50% بسبب الرد الصيني على رسومه.

وقررت بكين الرد بالمثل مرة أخرى. وبالنتيجة بلغت نسبة الرسوم الأمريكية على السلع الصينية 104% اعتبارا من يوم الأربعاء 9 أبريل، والرسوم الصينية على السلع الأمريكية 84% اعتبارا من 10 أبريل الجاري.

وأعلن ترامب يوم الأربعاء عن زيادة الرسوم على السلع من الصين إلى 125%.