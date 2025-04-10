"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مؤيد للاستيطان سفيرا لواشنطن في "إسرائيل"

وطن: صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تعيين مايك هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن حق إلهي لـ"إسرائيل" في الضفة الغربية، سفيرا للولايات المتحدة لدى "إسرائيل".

وجاء تصويت مجلس الشيوخ على أساس حزبي إلى حد كبير، حيث أيد 53 سناتورا تثبيت مرشح ترامب، بينهم ديمقراطي واحد هو جون فاترمان.

وسارع وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، إلى الاتصال بهاكابي لتهنئته، واصفا إياه بأنه "صديق حقيقي للدولة اليهودية".

وفي منشور على منصة "إكس"، أعرب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الضفة الغربية، عن أمله في العمل مع هاكابي على "الدفع إلى الأمام بقيمنا وأهدافنا المشتركة".

وصرح ترامب للصحفيين بعد التصويت بأن هاكابي "سيكون سفيرا عظيما لإسرائيل"، متوقعا له "تحقيق النجاح" في مهمته.

ويعد هاكابي، القس المعمداني الذي تولى منصب حاكم ولاية أركنسو، من المؤيدين الصريحين لـ"إسرائيل" ولدعوات ضمها الضفة الغربية.

وفي زيارةٍ سابقة لمستوطنة في الضفة الغربية قال هاكابي إنه "لا وجود لشيء اسمه احتلال".

وقال لاحقا إن "إسرائيل تملك سند ملكية في يهودا والسامرة"، مُستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية.

وعندما سُئل خلال جلسة الاستماع لتأكيد تعيينه عن هذه التصريحات من قبل السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، نفى هاكابي دعمه طرد الفلسطينيين. وقال: "لم أُشر أبدا، أبدا، أن هذا كان جزءا من ذاك. أشرت ببساطة إلى التفويض التوراتي الذي يعود إلى عهد إبراهيم، قبل 3500 عام".

وأكد هاكابي خلال جلسة الاستماع مرارا أنه سينفذ سياسة ترامب، ولن يعمل وفق معتقداته الشخصية.

وقبل توليه منصبه، أيد ترامب وقفا لإطلاق النار في غزة، لكنه تعهد أيضا بتقديم دعم كامل لـ"إسرائيل"، بما في ذلك تسريع شحنات الأسلحة إليها.